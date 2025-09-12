Знали ли вы, что фотографию можно сделать с помощью бумаги и жестяной банки? Необычной технике обучают в новой фото мастерской проекта «Анна помогает». А еще там делают коллажи и рисуют комиксы. Есть место и для обычной фотографии.
За три дня заездов каждый пилот тратит от 40 до 60 шин, потому что это РДС - российская дрифт серия. Один из самых зрелищных видов автоспорта. Много к чему еще, кроме повышенного расхода резины и топлива, должны быть готовы пилоты.
Пятьсот участников из семидесяти регионов страны – на образовательном форуме «Мы с Невы» в Петербурге собрались активные и креативные молодые люди. Это пространство для обмена идеями и поиска новых возможностей.
В бомбоубежище по несколько раз в день на матрасах или даже коврах вносили младенцев. Атмосферу, в которой жили новорождённые ленинградцы, воссоздали в Педиатрическом университете и открыли экспозицию 8 сентября - в День начала блокады.
Ветер развевает парус, и яхты скользят по водам Финского залива, набирая скорость. В акваторию вышло 30 экипажей из семнадцати регионов России. В Петербурге проходит Первый чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700.
Как выглядела старая графиня, когда была первой красавицей и узнала секрет трёх выигрышных карт? Какой она человек и что она чувствует? В центре этой постановки не столько помешательство Германна и страдания Лизы, сколько сама Анна Федотовна Томская, Пиковая дама.
Уличная культура пропитана особой энергетикой, в ней чувствуется дух свободы и возможности слиться с ритмами города. Мы рассказываем о скейтбординге, роллинге, уличных танцах и о том, как развиваются современные виды спорта.
Если вы назовёте несколько любимых советских фильмов, то окажется, что музыку хотя бы для одного из них точно написал Андрей Петров. Стоит зазвучать лишь первым нотам, и каждый из нас без труда подхватит песню, словно заветные мотивы были в памяти всегда.
С персонажем местных легенд, летающим змеем, связаны загадочные и мистические истории, которые передаются из поколения в поколение у вепсов - коренных жителей этого края. Одного такого змея можно гарантированно встретить на Змеином острове.
Вдали от городской суеты, на берегу Рощинского озера в окрестностях Лодейного Поля, каждый год по округе разносятся звуки колоколов. Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского традиционно принимает фестиваль колокольного искусства «Звоны над Свирью».
Край, который знаменит своей природой, скалами и живописными речными порогами, продолжает удивлять: долина водопадов, ферма осликов, обитель ангелов – это только малая часть достопримечательностей Северного Приладожья.
Казалось бы, что может быть незыблемее закона. Но и он постоянно меняется, дополняется, уточняется. К тому же становятся всё популярнее непривычные для российских граждан правовые услуги, например, брачный договор.
Льняное платье небесного цвета, а сверху косынка и всё с крестецкой строчкой. Этот промысел зародился в Новгородской области в 1860 году. И в таком образе чувствуешь себя девушкой из русской сказки, которую перенесли в век 21-ый.
Светлый песок и чудесные пляжи – не случайно остров Койонсаари называют райским островом или карельскими Мальдивами. Туристам важно помнить, что он находится на территории национального парка. Но интересны эти места не только для туристов, но и для учёных-исследователей.
Крейсерские яхты класса Л-6 — винтажная классика советской эпохи. Их ценят не только за ходовые качества, но и за демократичность, особую историю и неуловимое обаяние. Чемпионат России по парусному спорту для этих яхт в Приморске — это возможность показать, на что они способны.
Это, наверное, самый кастомный байк в мире. В нем нет ни одной серийной детали. Все либо изготовлено на заказ, либо доработано. А вокруг нас - тысячи других байков, много вкусной еды, музыки и рев моторов.
Проходим через своеобразный портал и оказываемся в космической ракете, где можно узнать о зарождении космонавтики и, заглянув в иллюминатор, увидеть Луну. В Шереметевском дворце открылась выставка "Дом занимательной науки", основателем которой был известный физик и математик Яков Перельман.