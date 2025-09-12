Первый канал
Фотография через жестяную банку и проявка плёнки в кофейне. Как связаны фото и благотворительность?
Сегодня, 11:30
Знали ли вы, что фотографию можно сделать с помощью бумаги и жестяной банки? Необычной технике обучают в новой фото мастерской проекта «Анна помогает». А еще там делают коллажи и рисуют комиксы. Есть место и для обычной фотографии.
Фестиваль циркового искусства «Без границ», выставка произведений Архипа Куинджи и премьеры спектаклей «Мой друг Лапшин» и «Фантазии Фарятьева»
Сегодня, 9:30
Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
От киберугроз до спасения людей во время катастроф. Стратегии защиты разрабатывали на "Территории безопасности"
Вчера, 12:33
Как посадить самолет на кукурузные поля, уберечься от киберугроз и понять, в чем сети тебя обманывают?
Два новых детских сада открыли в Московском районе. В Гатчинской больнице провели операцию с участием робота. В Петербурге дали старт Спортивным играм Александра Невского
Вчера, 12:08
Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.
Сорок шин за три дня: в Петербурге прошел шестой этап гран-при российской дрифт-серии 2025
10 сентября, 11:30
За три дня заездов каждый пилот тратит от 40 до 60 шин, потому что это РДС - российская дрифт серия. Один из самых зрелищных видов автоспорта. Много к чему еще, кроме повышенного расхода резины и топлива, должны быть готовы пилоты.
Молодёжный форум «Мы с Невы» расширяет горизонты
10 сентября, 8:50
Пятьсот участников из семидесяти регионов страны – на образовательном форуме «Мы с Невы» в Петербурге собрались активные и креативные молодые люди. Это пространство для обмена идеями и поиска новых возможностей.
Вспомнить всех поименно!
9 сентября, 11:16
В бомбоубежище по несколько раз в день на матрасах или даже коврах вносили младенцев. Атмосферу, в которой жили новорождённые ленинградцы, воссоздали в Педиатрическом университете и открыли экспозицию 8 сентября - в День начала блокады.
Новые страницы в истории российского парусного спорта
9 сентября, 9:45
Ветер развевает парус, и яхты скользят по водам Финского залива, набирая скорость. В акваторию вышло 30 экипажей из семнадцати регионов России. В Петербурге проходит Первый чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700.
Где растет самый вкусный ягель, а где заваривают самый крепкий иван-чай? Чем удивляли регионы на молодежном форуме "Ладога"
8 сентября, 12:07
Гастрономический квест - угадать регион по его традиционным продуктам - часть программы "Ладога-форума".
«Пиковая дама» в оригинальной постановке. Открытие сезона в Михайловском театре
5 сентября, 12:47
Как выглядела старая графиня, когда была первой красавицей и узнала секрет трёх выигрышных карт? Какой она человек и что она чувствует? В центре этой постановки не столько помешательство Германна и страдания Лизы, сколько сама Анна Федотовна Томская, Пиковая дама.
Фестиваль «Александринский», премьеры спектакля «Ангелы над городом» и мюзикла «Несносная принцесса», выставки работ Екатерины Посецельской и фотографий природного заповедника «Аскания-Нова»
5 сентября, 10:00
Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.
Образовательный форум "Ладога". Микроавтобусы для многодетных. Акция "Марш Знамени Победы". 99 лет регулярному ленинградскому рейсу
4 сентября, 11:41
Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.
Железная дорога на даче. Необычная точка на карте Ломоносовского района
4 сентября, 10:00
Одни строят на дачных участках площадки для барбекю и теплицы, а другие — ещё и железную дорогу. Энтузиасты из Ленинградской области создали точную копию вагона 1911 года Артура Коппеля.
Побывать в квартире Сергея Довлатова и примерить его пиджак можно только на фестивале "День Д"
3 сентября, 11:15
Уникальная возможность – увидеть прогуливающегося по Петербургу Довлатова. Уличная постановка – лишь часть масштабного ежегодного фестиваля, посвящённого памяти литератора.
Уличный спорт не просто развлечение
3 сентября, 10:00
Уличная культура пропитана особой энергетикой, в ней чувствуется дух свободы и возможности слиться с ритмами города. Мы рассказываем о скейтбординге, роллинге, уличных танцах и о том, как развиваются современные виды спорта.
Сегодня 95 лет со дня рождения композитора Андрея Петрова
2 сентября, 9:25
Если вы назовёте несколько любимых советских фильмов, то окажется, что музыку хотя бы для одного из них точно написал Андрей Петров. Стоит зазвучать лишь первым нотам, и каждый из нас без труда подхватит песню, словно заветные мотивы были в памяти всегда.
Какие учебные заведения встретили День знаний одновременно с новосельем?
2 сентября, 8:47
На месте старых гаражей – "Земля и Вселенная". Так называется гимназия 642. И у нее появился новый корпус на Морской набережной. О новых городских школах, расскажем в нашем репортаже.
Всегда «Будь с городом!». О ежегодном фестивале благотворительных проектов
1 сентября, 9:05
Несколько тысяч человек в эти выходные танцевали на Елагином острове под хиты МакSим, Акулы и других популярных артистов. Но главное послание всех участников концерта – помогай ближнему!
Сказочный фестиваль «ЯгаФест», гастроли Новосибирского драматического театра «Красный факел», выставка графики Ивана Билибина и музыкальный опер-эйр «Summer Music Park»
31 июля, 10:40
Обзор летних событий культурной жизни Петербурга
Владимир Мединский вручил членские билеты нового образца петербургским литераторам. В Петербурге появилась новая площадь. Специализированный МФЦ открыли на улице Красного Текстильщика
31 июля, 9:54
Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.
Погоня за скоростью. Гонки, дрифтинг, ретромашины на автомобильном празднике
30 июля, 11:00
К заезду готовятся самые мощные, самые юркие и, пожалуй, самые красивые герои четырёхчасовой гонки, пока через дорогу жгут асфальт участники дрифт-соревнований.
О культуре вепсов и новых достопримечательностях Подпорожского района Ленинградской области
30 июля, 9:55
С персонажем местных легенд, летающим змеем, связаны загадочные и мистические истории, которые передаются из поколения в поколение у вепсов - коренных жителей этого края. Одного такого змея можно гарантированно встретить на Змеином острове.
Колокольные звоны как искусство
29 июля, 11:00
Вдали от городской суеты, на берегу Рощинского озера в окрестностях Лодейного Поля, каждый год по округе разносятся звуки колоколов. Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского традиционно принимает фестиваль колокольного искусства «Звоны над Свирью».
Яркие точки на туристической карте Карелии
29 июля, 10:00
Край, который знаменит своей природой, скалами и живописными речными порогами, продолжает удивлять: долина водопадов, ферма осликов, обитель ангелов – это только малая часть достопримечательностей Северного Приладожья.
Правовая семейная помощь
28 июля, 10:13
Казалось бы, что может быть незыблемее закона. Но и он постоянно меняется, дополняется, уточняется. К тому же становятся всё популярнее непривычные для российских граждан правовые услуги, например, брачный договор.
Чуррос или якутский сугудай? Гастрономический фестиваль удивил вкусовым разнообразием
28 июля, 9:57
Горячая кукуруза, чешский трдельник, норвежские вафли. Что же выбрать? Но можно не выбирать, потому что на Гастрономическом фестивале есть сразу все, включая якутский сугудай и шашлык.
Адмиралы в фарфоре, премьера оперы «Сорочинская ярмарка», индийская выставка, «Дым над водой» и фотографии дикой природы
25 июля, 9:30
Дайджест событий культурной жизни города.
Крестецкая строчка и калмыцкие накосники в модных коллекциях. Российский этнографический музей вдохновляет современных дизайнеров
25 июля, 1:15
Льняное платье небесного цвета, а сверху косынка и всё с крестецкой строчкой. Этот промысел зародился в Новгородской области в 1860 году. И в таком образе чувствуешь себя девушкой из русской сказки, которую перенесли в век 21-ый.
До фортов теперь довезёт новое судно «Габион». В старой пожарной части сделают музей об истории МЧС. "Дачные сезоны" в Монрепо. Строительство Южной широтной магистрали
25 июля, 0:33
Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.
Карельские Мальдивы и неизведанные места Северного Приладожья
24 июля, 9:15
Светлый песок и чудесные пляжи – не случайно остров Койонсаари называют райским островом или карельскими Мальдивами. Туристам важно помнить, что он находится на территории национального парка. Но интересны эти места не только для туристов, но и для учёных-исследователей.
Чтобы часы работали как часы! Как учат мастеров?
23 июля, 10:00
Зачем нужны простые механические часы в эпоху умных, электронных? И почему многие готовы тратить собственный отпуск на то, чтобы освоить редкую профессию часового мастера?
Регата Чемпионата России для крейсерских яхт класса «Л-6»
23 июля, 9:17
Крейсерские яхты класса Л-6 — винтажная классика советской эпохи. Их ценят не только за ходовые качества, но и за демократичность, особую историю и неуловимое обаяние. Чемпионат России по парусному спорту для этих яхт в Приморске — это возможность показать, на что они способны.
Стратегия и тактика на поле. Играем в гольф
22 июля, 11:00
Свежий воздух, вдохновляющие пейзажи и гольф – игра, которая сочетает в себе физическую активность, стратегическое мышление и приверженность этическим нормам.
Зачем мотоциклу 30-дюймовое колесо и почему байкеры одеваются в черное?
22 июля, 0:37
Это, наверное, самый кастомный байк в мире. В нем нет ни одной серийной детали. Все либо изготовлено на заказ, либо доработано. А вокруг нас - тысячи других байков, много вкусной еды, музыки и рев моторов.
"Дом занимательной науки" открылся в Шереметевском дворце
22 июля, 0:09
Проходим через своеобразный портал и оказываемся в космической ракете, где можно узнать о зарождении космонавтики и, заглянув в иллюминатор, увидеть Луну. В Шереметевском дворце открылась выставка "Дом занимательной науки", основателем которой был известный физик и математик Яков Перельман.
