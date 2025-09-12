Если вы назовёте несколько любимых советских фильмов, то окажется, что музыку хотя бы для одного из них точно написал Андрей Петров. Стоит зазвучать лишь первым нотам, и каждый из нас без труда подхватит песню, словно заветные мотивы были в памяти всегда.