Кто и как исследует шедевры живописи перед реставрацией?

11 декабря, четверг, 12:00

Реставрация музейных предметов обычно остается за кадром, а посетители видят только варианты «до» и «после». Но Русский музей решил показать широкой публике и эту сторону своей работы — теперь гости Корпуса Бенуа могут своими глазами увидеть, как всё происходит.

В чём особенность работы с монументальными полотнами больших размеров? Как учат будущих реставраторов Русский музей и проект "Друзья Петербурга"? О закадровой стороне одного из самых закрытых отделов Русского музея рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург