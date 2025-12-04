Продовольственная экзотика: что окажется на наших столах в 2026 году

04 декабря, четверг, 10:50

Комбуча или кёж, джекфрут или лонган, финик сушёный или свежий – чтобы правильно выбрать, нужно знать продукт в лицо. А здесь можно познакомиться со всем многообразием продовольственного рынка и попробовать угадать, что же из представленных вкусов окажется на наших столах в будущем году.

В Экспофоруме прошел "Петерфуд" — крупнейшая продовольственная выставка Северо-Запада с долгой историей, уходящей к 1991 году. Каждый год поставщики привозят сюда свою оригинальную продукцию. Разнообразную экзотику пробовала наша съёмочная группа.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург