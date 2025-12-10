Первый канал
Санкт-Петербург
17:12 10 декабря 2025, среда
1tvspb.ru
10 декабря, среда, 10:00

Как увлечь школьников изучением истории? О детских программах Государственного музея истории религии

Найти девять ключей к древнему миру или узнать, как работает «божественная кухня» - в музее множество детских образовательных маршрутов для любого возраста, от шести лет и старше. А теперь здесь появился новый культурно-просветительский центр.

Центр "На пятом" легко трансформируется в мастерскую, лабораторию или комнату для записи подкастов о музейных экспонатах. На открытии побывала наша съёмочная группа и вместе со школьниками прошла познавательный квест по экспозиционным залам.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

