04:54 26 декабря 2025, пятница
25 декабря, четверг, 10:04

Классика в метро. Губернаторский бал в Политехе. Признание любви городу. 150 лет старейшему отелю в России. Новая мемориальная доска в центре Альбрехта

Музыка Штрауса, Моцарта, Чайковского  впервые прозвучала так глубоко под землей: государственный симфонический оркестр "Классика" под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова провел предновогодний концерт прямо на платформе станции метро "Горный институт".

15 футболок – 15 признаний в любви нашему городу, каждое – неповторимое, сделанное вручную и только один раз. Студия фото-видео продакшена СВХ-медиа и техникум для людей с инвалидностью – профессионально-реабилитационный центр провели благотворительную акцию: студенты техникума вручную расписали футболки на тему любви к городу.

Старейшая в России гостиница класса люкс – Гранд Отель Европа, отметила свое 150-летие  выпуском книги.

В Центре реабилитации имени Альбрехта торжественно открыли мемориальную доску основоположнику отечественного протезирования, чье имя и носит центр.

В парадном Белом зале  Политеха прошло одно из главных событий года – губернаторский новогодний  студенческий бал. 

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 

