Ледовое шоу «Снегурочка», концерт Академического симфонического оркестра филармонии, органный фестиваль «Венок Рождества» и премьеры спектаклей «Трёхгрошовая история» и «Золушка»

19 декабря, пятница, 10:00

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

На Конюшенной площади открыт зимний каток, на котором все каникулы Санкт-Петербургский государственный ледовый детский театр Елены Бережной будет показывать шоу "Снегурочка".

В Филармонии продолжается фестиваль "Площадь Искусств", и в ближайшее воскресенье прозвучит виолончельный концерт в исполнении Александра Рамма и Академического симфонического оркестр филармонии под управлением Димитриса Ботиниса.

В Театре имени В. Ф. Комиссаржевской музыкальная премьера – "Трёхгрошовая история" – в постановке Алексея Франдетти.

В католических храмах Петербурга состоится более 70 концертов на фестивале огранной музыки "Венок Рождества".

В театре "Балтийский дом" подготовили премьеру волшебной сказки "Золушка".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.