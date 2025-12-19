Первый канал
Ледовое шоу «Снегурочка», концерт Академического симфонического оркестра филармонии, органный фестиваль «Венок Рождества» и премьеры спектаклей «Трёхгрошовая история» и «Золушка»

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

На Конюшенной площади открыт зимний каток, на котором все каникулы Санкт-Петербургский государственный ледовый детский театр Елены Бережной будет показывать шоу "Снегурочка".

 

В Филармонии продолжается фестиваль "Площадь Искусств", и в ближайшее воскресенье прозвучит виолончельный концерт в исполнении Александра Рамма и Академического симфонического оркестр филармонии под управлением Димитриса Ботиниса.

 

В Театре имени В. Ф. Комиссаржевской музыкальная премьера – "Трёхгрошовая история" – в постановке Алексея Франдетти.

 

В католических храмах Петербурга состоится более 70 концертов на фестивале огранной музыки "Венок Рождества".

 

В театре "Балтийский дом" подготовили премьеру волшебной сказки "Золушка".

 

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

