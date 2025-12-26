Первый канал
Санкт-Петербург
20:45 26 декабря 2025, пятница
1tvspb.ru
26 декабря, пятница, 10:30

«Снежная королева» на съёмочной площадке, спектакль «Люблю и верю» на воде, концерт «Новогодний киноэкспресс», праздник в стиле комедии дель арте и ледовое шоу «Вечера на хуторе»

Дайджест праздничных событий в культурной афише Петербурга.

В павильоне "Ленфильма", где снималась кинокартина "Снежная королева", представили одноимённый музыкальный спектакль.

Русский театр на воде Марии Киселёвой привёз в Санкт-Петербург трогательный спектакль "Люблю и верю".

В Доме кино проект "Дворцы Санкт-Петербурга" представят концерт оперных звёзд "Новогодний киноэкспресс" в сопровождении симфонического оркестра.

Волшебный лес пророс в Фонтанном Доме, он населён героями и образами пьес драматурга Карло Гоцци – такую выставку-игру в стиле комедии дель арте подготовили к рождественским каникулам.

Ледовое шоу "Вечера на хуторе" Татьяны Навки представили на площадке СК "Юбилейный".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

