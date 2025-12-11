Первый канал
10 декабря, среда, 11:00

Спортивно-культурная интеграция. Юбилейный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов

Что объединяет Аврору, Эрмитаж и футбол? Ответ: 25-й международный турнир среди воспитанников детских домов и интернатов. Экскурсии по главным достопримечательностям нашего города уже неотъемлемая и традиционная часть программы.

Философия турнира — дать воспитанникам детских домов возможность не только показать себя на поле, но и посмотреть на один из красивейших городов мира. Как спортсменам удаётся маневрировать в таком насыщенном графике – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

