Первый канал
Санкт-Петербург
17:45 08 декабря 2025, понедельник
1tvspb.ru
08 декабря, понедельник, 10:16

Какой путь предстоит пройти будущему врачу? О нововведениях в образовании, врачах наставниках и их студентах

В следующем году вступит в силу новый закон о медицинском образовании. Теперь после обучения выпускников ожидает обязательное наставничество, в государственных клиниках, продолжительностью до трех лет.

Сейчас все медицинское сообщество обсуждает новый федеральный закон, который вступит в силу со следующей весны.

Согласно ему, выпускники медицинских вузов должны будут  обязательно  отработать в государственной клинике от 1 до 3 лет.  

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург

