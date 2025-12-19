Жизнь Петербурга, люди и судьбы через призму истории творческой династии Бенуа

19 декабря, пятница, 11:00

Новый выставочный проект в Манеже начинается со стеклянного лабиринта: он ведет гостей от парящего кабинета Александра Бенуа к Версальской лестнице на первый этаж. Более 600 экспонатов, связанных между собой, позволяют по-новому взглянуть на феномен этой творческой династии.

Наша съёмочная группа увидела, насколько тесно переплетаются люди, судьбы, идеи, оказавшиеся связанными с наследием Бенуа.

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург