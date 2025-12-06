Первый канал
05 декабря, пятница, 11:00

Премьера спектакля «Приключения Буратино», гала-концерт к юбилею Марии Сафарьянц, работы фотохудожника Влада Локтева, сказочная выставка и мультимедийное шоу на Дворцовой

Какие события культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни привлекут внимание зрителей?

Театр "Легенда" подготовил премьеру яркого музыкального спектакля "Приключения Буратино".

45-летию творческой деятельности музыканта Марии Сафарьянц посвящён гала-концерт звёзд в Большом зале филармонии.

В Эрарте открывается выставка авангардной фотографии Влада Локтева, известного fashion-фотографа.

В Музее-усадьбе Г. Р. Державина открылась детская выставка "Сказки и сказочники".

В ближайшие выходные всех петербуржцев и гостей города ждёт Мультимедийное шоу на Дворцовой.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

