25-й Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» в 2025 году: магия цифр и магия музыки

Музыкальный фестиваль «Площадь Искусств» давно уже стал одной из визитных карточек Петербурга и ожидаемым предновогодним событием. В этом году он проходит в юбилейный 25-й раз.

Один из постоянных участников фестиваля – пианист-виртуоз Денис Мацуев. Музыкант после ухода Юрия Темирканова, его учителя и наставника, продолжает традицию выступлений и в этом году сыграл на концерте-открытии.

