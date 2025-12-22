Первый канал
21:13 22 декабря 2025, понедельник
22 декабря, понедельник, 11:00

25-й Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» в 2025 году: магия цифр и магия музыки

Музыкальный фестиваль «Площадь Искусств» давно уже стал одной из визитных карточек Петербурга и ожидаемым предновогодним событием. В этом году он проходит в юбилейный 25-й раз.

Один из постоянных участников фестиваля – пианист-виртуоз Денис Мацуев. Музыкант после ухода Юрия Темирканова, его учителя и наставника, продолжает традицию выступлений и в этом году сыграл на концерте-открытии.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

