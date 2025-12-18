Первый канал
Памятник Кириллу Лаврову. Высокие награды спортсменам вручили в Смольном. Инновационные технологии лечения опухоли глаза. Победители проекта «Твой бюджет в школах». Фотовыставка в Петрикирхе

Памятник Кириллу Лаврову будет установлен в Ораниенбаумском саду, близ станции метро "Чкаловская".

Высокие награды вручили в Смольном спортсменам и тренерам нашего города.

Петербургские врачи представили инновационную технологию лечения опухоли глаза.

Старшеклассники сами придумывают, как улучшить школу, сами же составляют реальные проекты, а затем презентуют их экспертам. Так работает конкурс "Твой бюджет в школах".

Фотовыставка открылась в катакомбах Петрикирхе на Невском проспекте. Своё творчество здесь представили подопечные благотворительного проекта "Анна помогает".

Данил Чинёнов, Александр Дружинин,  Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

