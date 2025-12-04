Первый канал
03:47 04 декабря 2025, четверг
02 декабря, вторник, 11:00

Индустрия квестов в Петербурге

Сегодня мы стали участниками квеста по популярному сериалу. Обстановка комнаты отсылает нас к сюжету первой серии: жутковатая атмосфера, сложные загадки и узнаваемые детали из фильма.

Неожиданное появление актёров, мистические образы, звуковые и световые спецэффекты – создатели квеста предупреждают: будет страшно. Как почувствовать себя участником сериала "Метод", или совершить путешествие в мир "Алисы в стране чудес", или погрузиться в атмосферу средневекового замка? Рассказываем о секретах квестов.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

