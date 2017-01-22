События
Тема дня — 20 января, пятница, 12:04
Тема недели
20 января 12:04
ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате
ГОРОД
20 января, 12:04
ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате
В петербургских вузах январь - самая горячая пора. Студенты сдают зимнюю сессию. Как и всегда для учащихся этот период самый сложный. Но в Университете ИТМО нашли способ борьбы со стрессом и разрисовали стены альма-матер в стиле граффити.
19 января, 11:47
Обзор значимых городских событий
Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера.
ОБЛАСТЬ
19 января, 11:57
Новая жизнь деревень
Зимние забавы и праздничные кулянья
17 января, 14:27
Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов
О планах и перспективах развития птицеводства Ленинградской области
ОБЩЕСТВО
20 января, 12:04
ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате
В петербургских вузах январь - самая горячая пора. Студенты сдают зимнюю сессию. Как и всегда для учащихся этот период самый сложный. Но в Университете ИТМО нашли способ борьбы со стрессом и разрисовали стены альма-матер в стиле граффити.
18 января, 14:19
Подростковые клубы
Как организовать досуг школьников?
КУЛЬТУРА
19 января, 11:57
Новая жизнь деревень
Зимние забавы и праздничные кулянья
17 января, 13:03
Российская национальная библиотека: перспективы развития
Книгохранилище объемом в пять миллионов экземпляров
ЗДОРОВЬЕ
27.12.2016, 13:39
Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.
27.12.2016, 13:07
Мечты сбываются
Каждый может стать добрым волшебником
АФИША
20 января, 13:53
Обзор культурных событий недели
События культурной жизни города в нашем репортаже.
13 января, 17:02
Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты
Петербургским Ником Вуйчичем называют режиссера Сергея Карчеменко. Оказавшись в юности прикованным к инвалидному креслу, он продолжает ставить спектакли, воплощать в жизнь свою идею творческого центра для людей с ограниченными возможностями, а недавно встретил свою настоящую любовь.