05:25 22 января, воскресенье
RSS В избранное
События
Тема дня — 20 января, пятница, 12:04
ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате
Тема недели
ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате
20 января 12:04

ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате

ГОРОД

ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате
20 января, 12:04

ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате

В петербургских вузах январь - самая горячая пора. Студенты сдают зимнюю сессию. Как и всегда для учащихся этот период самый сложный. Но в Университете ИТМО нашли способ борьбы со стрессом и разрисовали стены альма-матер в стиле граффити.
Обзор значимых городских событий
19 января, 11:47

Обзор значимых городских событий

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера.

ОБЛАСТЬ

Новая жизнь деревень
19 января, 11:57

Новая жизнь деревень

Зимние забавы и праздничные кулянья
Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов
17 января, 14:27

Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов

О планах и перспективах развития птицеводства Ленинградской области

ОБЩЕСТВО

ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате
20 января, 12:04

ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате

В петербургских вузах январь - самая горячая пора. Студенты сдают зимнюю сессию. Как и всегда для учащихся этот период самый сложный. Но в Университете ИТМО нашли способ борьбы со стрессом и разрисовали стены альма-матер в стиле граффити.
Подростковые клубы
18 января, 14:19

Подростковые клубы

Как организовать досуг школьников?

КУЛЬТУРА

Новая жизнь деревень
19 января, 11:57

Новая жизнь деревень

Зимние забавы и праздничные кулянья
Российская национальная библиотека: перспективы развития
17 января, 13:03

Российская национальная библиотека: перспективы развития

Книгохранилище объемом в пять миллионов экземпляров

ЗДОРОВЬЕ

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
27.12.2016, 13:39

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня

История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.
Мечты сбываются
27.12.2016, 13:07

Мечты сбываются

Каждый может стать добрым волшебником

АФИША

Обзор культурных событий недели
20 января, 13:53

Обзор культурных событий недели

События культурной жизни города в нашем репортаже.
Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты
13 января, 17:02

Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты

Петербургским Ником Вуйчичем называют режиссера Сергея Карчеменко. Оказавшись в юности прикованным к инвалидному креслу, он продолжает ставить спектакли, воплощать в жизнь свою идею творческого центра для людей с ограниченными возможностями, а недавно встретил свою настоящую любовь.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72