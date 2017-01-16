События
Тема дня — 13 января, пятница, 17:02
Тема недели
ГОРОД
12 января, 15:40
Обзор значимых городских событий
Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных.
12 января, 14:50
Завершается реставрация Троицкого собора
Работы по реставрации длились более 20 лет
ОБЛАСТЬ
29.12.2016, 13:49
Обзор ключевых событий недели
Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за интересными и актуальными событиями в стране и в Петербурге.
22.12.2016, 10:14
Обзор ключевых событий недели
Город, общество, политика, экономика и социальная сфера - коротко о важных темах недели в Петербурге и области.
ОБЩЕСТВО
12 января, 15:40
Обзор значимых городских событий
Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных.
12 января, 14:50
Завершается реставрация Троицкого собора
Работы по реставрации длились более 20 лет
КУЛЬТУРА
12 января, 14:50
Завершается реставрация Троицкого собора
Работы по реставрации длились более 20 лет
11 января, 13:13
Новое звучание "Этномеханики"
Фестиваль «Этномеханика», который ежегодно проводит Центр Современного Искусства имени Сергея Курехина в особой рекламе не нуждается. Он исследует и представляет широкой публике группы и исполнителей, которые подпадают под понятие world music. Однако при всей своей самобытности 7-й фестиваль «Этномеханика» стал еще и новогодним.
ЗДОРОВЬЕ
27.12.2016, 13:39
Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.
27.12.2016, 13:07
Мечты сбываются
Каждый может стать добрым волшебником
АФИША
13 января, 17:02
Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты
Петербургским Ником Вуйчичем называют режиссера Сергея Карчеменко. Оказавшись в юности прикованным к инвалидному креслу, он продолжает ставить спектакли, воплощать в жизнь свою идею творческого центра для людей с ограниченными возможностями, а недавно встретил свою настоящую любовь.
13 января, 14:06
"Путешествие в Крым" - выставка в особняке Румянцева. 100-летие со дня рождения прославленного актера Евгения Лебедева. Новогодний фестиваль в Филармонии джазовой музыки.
Обзор культурных событий Петербурга