События
Тема дня — 03 февраля, пятница, 11:47
Тема недели
ГОРОД
3 февраля, 11:47
Как найти баланс между работой и любимыми хобби и жить гармонично?
Замедлиться и идти дальше.
2 февраля, 16:35
"Уступите дорогу..."
Почему автомобилям скорой помощи трудно передвигаться по городу?
ОБЛАСТЬ
1 февраля, 10:31
"Снежная метель - 2017"
Маламуты, хаски и самоеды - меняют нашу жизнь на 180 градусов.
31 января, 15:38
Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц
Пушкинская порода кур - одна из самых популярных у фермеров
ОБЩЕСТВО
2 февраля, 16:35
"Уступите дорогу..."
Почему автомобилям скорой помощи трудно передвигаться по городу?
2 февраля, 16:01
Обзор городских событий
Кратко об актуальных темах недели
КУЛЬТУРА
30 января, 13:17
В Петербурге вспоминали Иосифа Бродского
И.Бродский: "Я всегда твердил, что судьба - игра. Что зачем нам рыба, раз есть икра."
27 января, 12:09
Блокада в современном контексте
Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.
ЗДОРОВЬЕ
2 февраля, 16:35
"Уступите дорогу..."
Почему автомобилям скорой помощи трудно передвигаться по городу?
26 января, 12:51
Мужество и сила
Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
АФИША
3 февраля, 11:18
Обзор культурных событий из жизни города
Новое шоу "Цирк US 2.0" братьев Запашных. Проект Музея религии "Храним, преумножая". Спектакль "Кыся" и 25-летие творческой деятельности Дмитрия Нагиева. "Дикая природа России" в фотообъективе победителей конкурса.
27 января, 12:00
"Киберфест" - 10 фестиваль медиаискусства. "Свято" - премьера Учебного театра на Моховой. Искусство китайской армии в ЦВЗ "Манеж".
Обзор культурных событий Петербурга