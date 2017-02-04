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События
Тема дня — 03 февраля, пятница, 11:47
Как найти баланс между работой и любимыми хобби и жить гармонично? Как найти баланс между работой и любимыми хобби и жить гармонично?
Тема недели
Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц
31 января 15:38

Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц

ГОРОД

Как найти баланс между работой и любимыми хобби и жить гармонично?
Вчера, 11:47

Как найти баланс между работой и любимыми хобби и жить гармонично?

Замедлиться и идти дальше.
"Уступите дорогу..."
2 февраля, 16:35

"Уступите дорогу..."

Почему автомобилям скорой помощи трудно передвигаться по городу?

ОБЛАСТЬ

"Снежная метель - 2017"
1 февраля, 10:31

"Снежная метель - 2017"

Маламуты, хаски и самоеды - меняют нашу жизнь на 180 градусов.
Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц
31 января, 15:38

Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц

Пушкинская порода кур - одна из самых популярных у фермеров

ОБЩЕСТВО

"Уступите дорогу..."
2 февраля, 16:35

"Уступите дорогу..."

Почему автомобилям скорой помощи трудно передвигаться по городу?
Обзор городских событий
2 февраля, 16:01

Обзор городских событий

Кратко об актуальных темах недели

КУЛЬТУРА

В Петербурге вспоминали Иосифа Бродского
30 января, 13:17

В Петербурге вспоминали Иосифа Бродского

И.Бродский: "Я всегда твердил, что судьба - игра. Что зачем нам рыба, раз есть икра."
Блокада в современном контексте
27 января, 12:09

Блокада в современном контексте

Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.

ЗДОРОВЬЕ

"Уступите дорогу..."
2 февраля, 16:35

"Уступите дорогу..."

Почему автомобилям скорой помощи трудно передвигаться по городу?
Мужество и сила
26 января, 12:51

Мужество и сила

Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?

АФИША

Обзор культурных событий из жизни города
Вчера, 11:18

Обзор культурных событий из жизни города

Новое шоу "Цирк US 2.0" братьев Запашных. Проект Музея религии "Храним, преумножая". Спектакль "Кыся" и 25-летие творческой деятельности Дмитрия Нагиева. "Дикая природа России" в фотообъективе победителей конкурса.
"Киберфест" - 10 фестиваль медиаискусства. "Свято" - премьера Учебного театра на Моховой. Искусство китайской армии в ЦВЗ "Манеж".
27 января, 12:00

"Киберфест" - 10 фестиваль медиаискусства. "Свято" - премьера Учебного театра на Моховой. Искусство китайской армии в ЦВЗ "Манеж".

Обзор культурных событий Петербурга

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