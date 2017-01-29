События
Тема дня — 27 января, пятница, 12:09
Тема недели
25 января 14:21
Научные изобретения петербургских школьников
ГОРОД
27 января, 12:09
Блокада в современном контексте
Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.
26 января, 12:51
Мужество и сила
Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
ОБЛАСТЬ
19 января, 11:57
Новая жизнь деревень
Зимние забавы и праздничные святочные гулянья
17 января, 14:27
Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов
О планах и перспективах развития птицеводства Ленинградской области
ОБЩЕСТВО
27 января, 12:09
Блокада в современном контексте
Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.
26 января, 9:55
Обзор городских событий
Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за событиями в Северной столице.
КУЛЬТУРА
27 января, 12:09
Блокада в современном контексте
Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.
24 января, 11:42
Память о Холокосте объединит на одной сцене известных музыкантов и Чулпан Хаматову
27 января - День памяти жертв Холокоста. Этой дате посвящен концерт "Желтые звезды" с участием Полины Осетинской, Чулпан Хаматовой и знаменитых музыкантов, который 24 января пройдет в Филармонии.
ЗДОРОВЬЕ
26 января, 12:51
Мужество и сила
Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
27.12.2016, 13:39
Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.
АФИША
27 января, 12:00
Анонс культурных событий предстоящей недели.
Важные культурные события предстоящей недели.
20 января, 13:53
Обзор культурных событий Петербурга
События культурной жизни города