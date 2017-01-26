14:27 26 января, четверг
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События
Тема дня — 26 января, четверг, 12:51
Мужество и сила Мужество и сила
Тема недели
В ИТМО придумали как бороться со стрессом перед экзаменами
20 января 12:04

В ИТМО придумали как бороться со стрессом перед экзаменами

ГОРОД

Мужество и сила
Сегодня, 12:51

Мужество и сила

Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
Обзор городских событий
Сегодня, 9:55

Обзор городских событий

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за событиями в Северной столице.

ОБЛАСТЬ

Новая жизнь деревень
19 января, 11:57

Новая жизнь деревень

Зимние забавы и праздничные святочные гулянья
Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов
17 января, 14:27

Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов

О планах и перспективах развития птицеводства Ленинградской области

ОБЩЕСТВО

Обзор городских событий
Сегодня, 9:55

Обзор городских событий

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за событиями в Северной столице.
Городская служба оповещения
Вчера, 14:47

Городская служба оповещения

Почему в Петербурге слышен звук метронома?

КУЛЬТУРА

Память о Холокосте объединит на одной сцене известных музыкантов и Чулпан Хаматову
24 января, 11:42

Память о Холокосте объединит на одной сцене известных музыкантов и Чулпан Хаматову

27 января - День памяти жертв Холокоста. Этой дате посвящен концерт "Желтые звезды" с участием Полины Осетинской, Чулпан Хаматовой и знаменитых музыкантов, который 24 января пройдет в Филармонии.
Сербская культура в Петербурге
23 января, 14:45

Сербская культура в Петербурге

От Кирилла и Мефодия до наших дней. Духовные и культурны связи России и Сербии.

ЗДОРОВЬЕ

Мужество и сила
Сегодня, 12:51

Мужество и сила

Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
27.12.2016, 13:39

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня

История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.

АФИША

Обзор культурных событий Петербурга
20 января, 13:53

Обзор культурных событий Петербурга

События культурной жизни города
"Путешествие в Крым" - выставка в особняке Румянцева. 100-летие со дня рождения прославленного актера Евгения Лебедева. Новогодний фестиваль в Филармонии джазовой музыки.
13 января, 14:06

"Путешествие в Крым" - выставка в особняке Румянцева. 100-летие со дня рождения прославленного актера Евгения Лебедева. Новогодний фестиваль в Филармонии джазовой музыки.

Обзор культурных событий Петербурга

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