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События
Тема дня — 01 февраля, среда, 10:31
"Снежная метель - 2017" "Снежная метель - 2017"
Тема недели
Научные изобретения петербургских школьников
25 января 14:21

Научные изобретения петербургских школьников

ГОРОД

В хоккей играют настоящие… женщины!
Сегодня, 11:09

В хоккей играют настоящие… женщины!

Стереотип о том, что в хоккей играют только мужчины, полностью разбит. Сегодня в России набирает обороты женский хоккей. Чем интересен этот вид спорта прекрасной половине человечества, и как он развивается в нашей стране, об этом в нашем репортаже.
"Снежная метель - 2017"
Сегодня, 10:31

"Снежная метель - 2017"

Маламуты, хаски и самоеды - меняют нашу жизнь на 180 градусов.

ОБЛАСТЬ

"Снежная метель - 2017"
Сегодня, 10:31

"Снежная метель - 2017"

Маламуты, хаски и самоеды - меняют нашу жизнь на 180 градусов.
Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц
Вчера, 15:38

Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц

Пушкинская порода кур - одна из самых популярных у фермеров

ОБЩЕСТВО

В хоккей играют настоящие… женщины!
Сегодня, 11:09

В хоккей играют настоящие… женщины!

Стереотип о том, что в хоккей играют только мужчины, полностью разбит. Сегодня в России набирает обороты женский хоккей. Чем интересен этот вид спорта прекрасной половине человечества, и как он развивается в нашей стране, об этом в нашем репортаже.
Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц
Вчера, 15:38

Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц

Пушкинская порода кур - одна из самых популярных у фермеров

КУЛЬТУРА

В Петербурге вспоминали Иосифа Бродского
30 января, 13:17

В Петербурге вспоминали Иосифа Бродского

И.Бродский: "Я всегда твердил, что судьба - игра. Что зачем нам рыба, раз есть икра."
Блокада в современном контексте
27 января, 12:09

Блокада в современном контексте

Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.

ЗДОРОВЬЕ

Мужество и сила
26 января, 12:51

Мужество и сила

Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
27.12.2016, 13:39

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня

История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.

АФИША

"Киберфест" - 10 фестиваль медиаискусства. "Свято" - премьера Учебного театра на Моховой. Искусство китайской армии в ЦВЗ "Манеж".
27 января, 12:00

"Киберфест" - 10 фестиваль медиаискусства. "Свято" - премьера Учебного театра на Моховой. Искусство китайской армии в ЦВЗ "Манеж".

Обзор культурных событий Петербурга
Обзор культурных событий Петербурга
20 января, 13:53

Обзор культурных событий Петербурга

События культурной жизни города

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