События
Тема дня — 30 декабря, пятница, 12:28
Тема недели
30 декабря 12:30
Праздник в городе. Куда пойти с детьми?
ГОРОД
29.12.2016, 13:49
Обзор ключевых событий недели
Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за интересными и актуальными событиями в стране и в Петербурге.
29.12.2016, 12:38
И хорошее настроение не покинет больше вас!
Музыка, которая несет хорошее настроение и юмор. Легкость и ирония как способ выразить новое.
ОБЛАСТЬ
29.12.2016, 13:49
Обзор ключевых событий недели
Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за интересными и актуальными событиями в стране и в Петербурге.
22.12.2016, 10:14
Обзор ключевых событий недели
Город, общество, политика, экономика и социальная сфера - коротко о важных темах недели в Петербурге и области.
ОБЩЕСТВО
29.12.2016, 13:49
Обзор ключевых событий недели
Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за интересными и актуальными событиями в стране и в Петербурге.
28.12.2016, 15:02
Как должна выглядеть новогодняя ель?
Со времен Петра I елка является главным символом празднования Нового года. Однако со временем представления о том, как должна выглядеть новогодняя красавица, сильно менялись. Какие елки популярны сегодня?
КУЛЬТУРА
29.12.2016, 12:38
И хорошее настроение не покинет больше вас!
Музыка, которая несет хорошее настроение и юмор. Легкость и ирония как способ выразить новое.
21.12.2016, 12:31
Музыка и семья. Мстислав Ростропович и Галина Вишневская
В Петербурге появилась мемориальная доска на доме, принадлежавшем Галине Вишневской и Мстиславу Ростроповичу
ЗДОРОВЬЕ
27.12.2016, 13:39
Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.
27.12.2016, 13:07
Мечты сбываются
Каждый может стать добрым волшебником
АФИША
30.12.2016, 12:30
Праздник в городе. Куда пойти с детьми?
Развернутый выпуск на "Первом канале". Анонс самых увлекательных событий на предстоящие праздники.
30.12.2016, 12:28
Праздник в городе. Какие культурные события ожидают горожан?
Анонс самых интересных праздничных мероприятий в развернутом выпуске на "Первом канале".