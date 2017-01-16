Фестиваль «Этномеханика», который ежегодно проводит Центр Современного Искусства имени Сергея Курехина в особой рекламе не нуждается. Он исследует и представляет широкой публике группы и исполнителей, которые подпадают под понятие world music. Однако при всей своей самобытности 7-й фестиваль «Этномеханика» стал еще и новогодним.