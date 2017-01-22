В петербургских вузах январь - самая горячая пора. Студенты сдают зимнюю сессию. Как и всегда для учащихся этот период самый сложный. Но в Университете ИТМО нашли способ борьбы со стрессом и разрисовали стены альма-матер в стиле граффити.