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События
Тема дня — 09 января, понедельник, 12:34
Школа народного искусства Школа народного искусства
Тема недели
Праздник в городе. Куда пойти с детьми?
30 декабря 12:30

Праздник в городе. Куда пойти с детьми?

ГОРОД

Балет: профессия, которая начинается с детства
Сегодня, 13:05

Балет: профессия, которая начинается с детства

"Щелкунчик" - идеальный детский спектакль в исполнении учащихся Академии русского балета им.А.Я.Вагановой
Школа народного искусства
Сегодня, 12:34

Школа народного искусства

Учебные дисциплины, молитва и ремёсла

ОБЛАСТЬ

Обзор ключевых событий недели
29.12.2016, 13:49

Обзор ключевых событий недели

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за интересными и актуальными событиями в стране и в Петербурге.
Обзор ключевых событий недели
22.12.2016, 10:14

Обзор ключевых событий недели

Город, общество, политика, экономика и социальная сфера - коротко о важных темах недели в Петербурге и области.

ОБЩЕСТВО

Обзор ключевых событий недели
29.12.2016, 13:49

Обзор ключевых событий недели

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за интересными и актуальными событиями в стране и в Петербурге.
Как должна выглядеть новогодняя ель?
28.12.2016, 15:02

Как должна выглядеть новогодняя ель?

Со времен Петра I елка является главным символом празднования Нового года. Однако со временем представления о том, как должна выглядеть новогодняя красавица, сильно менялись. Какие елки популярны сегодня?

КУЛЬТУРА

Балет: профессия, которая начинается с детства
Сегодня, 13:05

Балет: профессия, которая начинается с детства

"Щелкунчик" - идеальный детский спектакль в исполнении учащихся Академии русского балета им.А.Я.Вагановой
И хорошее настроение не покинет больше вас!
29.12.2016, 12:38

И хорошее настроение не покинет больше вас!

Музыка, которая несет хорошее настроение и юмор. Легкость и ирония как способ выразить новое.

ЗДОРОВЬЕ

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
27.12.2016, 13:39

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня

История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.
Мечты сбываются
27.12.2016, 13:07

Мечты сбываются

Каждый может стать добрым волшебником

АФИША

Праздник в городе. Куда пойти с детьми?
30.12.2016, 12:30

Праздник в городе. Куда пойти с детьми?

Обзор культурных событий Петербурга
Праздник в городе. Какие культурные события ожидают горожан?
30.12.2016, 12:28

Праздник в городе. Какие культурные события ожидают горожан?

Обзор культурных событий Петербурга

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