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События
Тема дня — 13 января, пятница, 17:02
Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты
Тема недели
Идут старинные часы. История и повседневность уникальных часовых механизмов Петербурга
11 января 12:15

Идут старинные часы. История и повседневность уникальных часовых механизмов Петербурга

ГОРОД

Обзор значимых городских событий
12 января, 15:40

Обзор значимых городских событий

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных.
Завершается реставрация Троицкого собора
12 января, 14:50

Завершается реставрация Троицкого собора

Работы по реставрации длились более 20 лет

ОБЛАСТЬ

Обзор ключевых событий недели
29.12.2016, 13:49

Обзор ключевых событий недели

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за интересными и актуальными событиями в стране и в Петербурге.
Обзор ключевых событий недели
22.12.2016, 10:14

Обзор ключевых событий недели

Город, общество, политика, экономика и социальная сфера - коротко о важных темах недели в Петербурге и области.

ОБЩЕСТВО

Обзор значимых городских событий
12 января, 15:40

Обзор значимых городских событий

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных.
Завершается реставрация Троицкого собора
12 января, 14:50

Завершается реставрация Троицкого собора

Работы по реставрации длились более 20 лет

КУЛЬТУРА

Завершается реставрация Троицкого собора
12 января, 14:50

Завершается реставрация Троицкого собора

Работы по реставрации длились более 20 лет
Новое звучание "Этномеханики"
11 января, 13:13

Новое звучание "Этномеханики"

Фестиваль «Этномеханика», который ежегодно проводит Центр Современного Искусства имени Сергея Курехина в особой рекламе не нуждается. Он исследует и представляет широкой публике группы и исполнителей, которые подпадают под понятие world music. Однако при всей своей самобытности 7-й фестиваль «Этномеханика» стал еще и новогодним.

ЗДОРОВЬЕ

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
27.12.2016, 13:39

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня

История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.
Мечты сбываются
27.12.2016, 13:07

Мечты сбываются

Каждый может стать добрым волшебником

АФИША

Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты
13 января, 17:02

Петербургский Ник Вуйчич и его новые проекты

Петербургским Ником Вуйчичем называют режиссера Сергея Карчеменко. Оказавшись в юности прикованным к инвалидному креслу, он продолжает ставить спектакли, воплощать в жизнь свою идею творческого центра для людей с ограниченными возможностями, а недавно встретил свою настоящую любовь.
"Путешествие в Крым" - выставка в особняке Румянцева. 100-летие со дня рождения прославленного актера Евгения Лебедева. Новогодний фестиваль в Филармонии джазовой музыки.
13 января, 14:06

"Путешествие в Крым" - выставка в особняке Румянцева. 100-летие со дня рождения прославленного актера Евгения Лебедева. Новогодний фестиваль в Филармонии джазовой музыки.

Обзор культурных событий Петербурга

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