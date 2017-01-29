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События
Тема дня — 27 января, пятница, 12:09
Блокада в современном контексте Блокада в современном контексте
Тема недели
Научные изобретения петербургских школьников
25 января 14:21

Научные изобретения петербургских школьников

ГОРОД

Блокада в современном контексте
27 января, 12:09

Блокада в современном контексте

Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.
Мужество и сила
26 января, 12:51

Мужество и сила

Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?

ОБЛАСТЬ

Новая жизнь деревень
19 января, 11:57

Новая жизнь деревень

Зимние забавы и праздничные святочные гулянья
Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов
17 января, 14:27

Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов

О планах и перспективах развития птицеводства Ленинградской области

ОБЩЕСТВО

Блокада в современном контексте
27 января, 12:09

Блокада в современном контексте

Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.
Обзор городских событий
26 января, 9:55

Обзор городских событий

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за событиями в Северной столице.

КУЛЬТУРА

Блокада в современном контексте
27 января, 12:09

Блокада в современном контексте

Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.
Память о Холокосте объединит на одной сцене известных музыкантов и Чулпан Хаматову
24 января, 11:42

Память о Холокосте объединит на одной сцене известных музыкантов и Чулпан Хаматову

27 января - День памяти жертв Холокоста. Этой дате посвящен концерт "Желтые звезды" с участием Полины Осетинской, Чулпан Хаматовой и знаменитых музыкантов, который 24 января пройдет в Филармонии.

ЗДОРОВЬЕ

Мужество и сила
26 января, 12:51

Мужество и сила

Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
27.12.2016, 13:39

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня

История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.

АФИША

Анонс культурных событий предстоящей недели.
27 января, 12:00

Анонс культурных событий предстоящей недели.

Важные культурные события предстоящей недели.
Обзор культурных событий Петербурга
20 января, 13:53

Обзор культурных событий Петербурга

События культурной жизни города

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