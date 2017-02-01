События
Тема дня — 01 февраля, среда, 10:31
Тема недели
25 января 14:21
Научные изобретения петербургских школьников
ГОРОД
Сегодня, 11:09
В хоккей играют настоящие… женщины!
Стереотип о том, что в хоккей играют только мужчины, полностью разбит. Сегодня в России набирает обороты женский хоккей. Чем интересен этот вид спорта прекрасной половине человечества, и как он развивается в нашей стране, об этом в нашем репортаже.
Сегодня, 10:31
"Снежная метель - 2017"
Маламуты, хаски и самоеды - меняют нашу жизнь на 180 градусов.
ОБЛАСТЬ
Сегодня, 10:31
"Снежная метель - 2017"
Маламуты, хаски и самоеды - меняют нашу жизнь на 180 градусов.
Вчера, 15:38
Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц
Пушкинская порода кур - одна из самых популярных у фермеров
ОБЩЕСТВО
Сегодня, 11:09
В хоккей играют настоящие… женщины!
Стереотип о том, что в хоккей играют только мужчины, полностью разбит. Сегодня в России набирает обороты женский хоккей. Чем интересен этот вид спорта прекрасной половине человечества, и как он развивается в нашей стране, об этом в нашем репортаже.
Вчера, 15:38
Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц
Пушкинская порода кур - одна из самых популярных у фермеров
КУЛЬТУРА
30 января, 13:17
В Петербурге вспоминали Иосифа Бродского
И.Бродский: "Я всегда твердил, что судьба - игра. Что зачем нам рыба, раз есть икра."
27 января, 12:09
Блокада в современном контексте
Музы не молчали и не молчат. Летопись Блокады Ленинграда через призму кино и фотографии.
ЗДОРОВЬЕ
26 января, 12:51
Мужество и сила
Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
27.12.2016, 13:39
Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.
АФИША
27 января, 12:00
"Киберфест" - 10 фестиваль медиаискусства. "Свято" - премьера Учебного театра на Моховой. Искусство китайской армии в ЦВЗ "Манеж".
Обзор культурных событий Петербурга
20 января, 13:53
Обзор культурных событий Петербурга
События культурной жизни города