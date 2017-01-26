События
Тема дня — 26 января, четверг, 12:51
Тема недели
20 января 12:04
В ИТМО придумали как бороться со стрессом перед экзаменами
ГОРОД
Сегодня, 12:51
Мужество и сила
Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
Сегодня, 9:55
Обзор городских событий
Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за событиями в Северной столице.
ОБЛАСТЬ
19 января, 11:57
Новая жизнь деревень
Зимние забавы и праздничные святочные гулянья
17 января, 14:27
Огненный петух - символ нового года и талисман птицеводов
О планах и перспективах развития птицеводства Ленинградской области
ОБЩЕСТВО
Сегодня, 9:55
Обзор городских событий
Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за событиями в Северной столице.
Вчера, 14:47
Городская служба оповещения
Почему в Петербурге слышен звук метронома?
КУЛЬТУРА
24 января, 11:42
Память о Холокосте объединит на одной сцене известных музыкантов и Чулпан Хаматову
27 января - День памяти жертв Холокоста. Этой дате посвящен концерт "Желтые звезды" с участием Полины Осетинской, Чулпан Хаматовой и знаменитых музыкантов, который 24 января пройдет в Филармонии.
23 января, 14:45
Сербская культура в Петербурге
От Кирилла и Мефодия до наших дней. Духовные и культурны связи России и Сербии.
ЗДОРОВЬЕ
Сегодня, 12:51
Мужество и сила
Мужество и сила. Как быть счастливым при любых обстоятельствах и делать счастливее других?
27.12.2016, 13:39
Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня
История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.
АФИША
20 января, 13:53
Обзор культурных событий Петербурга
События культурной жизни города
13 января, 14:06
"Путешествие в Крым" - выставка в особняке Румянцева. 100-летие со дня рождения прославленного актера Евгения Лебедева. Новогодний фестиваль в Филармонии джазовой музыки.
Обзор культурных событий Петербурга