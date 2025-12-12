«Русские традиции» в Русском музее, открытие фестиваля «Площадь Искусств», премьеры «Евгений Онегин. Урок литературы» и «Ромео и Джульетта», выставка работ Александра Самодурова

12 декабря, пятница, 11:00

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Корпусе Бенуа открывается новая масштабная выставка "Русские традиции" - все грани русского искусства.

В Филармонии в субботу стартует юбилейный XXV Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств".

Большой театр кукол представляет премьеру спектакля "Евгений Онегин. Урок литературы. Заговор мёртвых поэтов" - второй части трилогии в постановка Руслана Кудашова.

Выставка работ Александра Самодурова – произведения в авторской технике с использованием виниловой плёнки - открыта в Эрарте.

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" подготовил премьеру спектакля "Ромео и Дульетта" в постановке народного артиста Юрия Александрова.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.