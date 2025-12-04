Школьники пробуют себя в разных профессиях. Юбилей у Центра ортопедии им.Турнера. Инклюзивные спектакли в рамках фестиваля "ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ". Как украсили город к Новому году

04 декабря, четверг, 10:45

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.

На строящемся Большом Смоленском мосту установили разводной пролёт.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству проходит в Экспофоруме.

Центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера отмечает юбилей.

Фестиваль "ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ" подвёл итоги в Доме книги.

Новогодние украшения зажглись на Невском проспекте и в других частях нашего города.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.