19:18 04 декабря 2025, четверг
04 декабря, четверг, 10:45

Школьники пробуют себя в разных профессиях. Юбилей у Центра ортопедии им.Турнера. Инклюзивные спектакли в рамках фестиваля "ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ". Как украсили город к Новому году

На строящемся Большом Смоленском мосту установили разводной пролёт.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству проходит в Экспофоруме.

Центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера отмечает юбилей.

Фестиваль "ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ" подвёл итоги в Доме книги.

Новогодние украшения зажглись на Невском проспекте и в других частях нашего города.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

