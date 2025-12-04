Школьники пробуют себя в разных профессиях. Юбилей у Центра ортопедии им.Турнера. Инклюзивные спектакли в рамках фестиваля "ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ". Как украсили город к Новому году

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.
На строящемся Большом Смоленском мосту установили разводной пролёт.
Финал чемпионата по профессиональному мастерству проходит в Экспофоруме.
Центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера отмечает юбилей.
Фестиваль "ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ" подвёл итоги в Доме книги.
Новогодние украшения зажглись на Невском проспекте и в других частях нашего города.
Первый канал. Петербург.