Премьера шоу на воде «Сказка о царе Салтане», мульт-ёлка, ледовый спектакль «Бременские музыканты» и новогодний концерт звёзд 80-х

Новогодние премьеры в культурной афише Санкт-Петербурга.
Русский театр на воде под руководством Марии Киселёвой представит на новогодних каникулах спектакль "Сказка о царе Салтане".
Сергей Нетиевский привезёт в Санкт-Петербург Мульт-ёлку – многожанровый мюзикл.
Санкт-Петербургский ледовый театр Елены Бережной подготовил к празднику премьеру спектакля "Бременские музыканты" с участием известных фигуристов.
В БКЗ "Октябрьский" прозвучать мелодии 80-х на концерте "Мировые звёзды на Новый год".
Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.