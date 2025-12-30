Первый канал
21:33 30 декабря 2025, вторник
30 декабря, вторник, 08:50

Премьера шоу на воде «Сказка о царе Салтане», мульт-ёлка, ледовый спектакль «Бременские музыканты» и новогодний концерт звёзд 80-х

Новогодние премьеры в культурной афише Санкт-Петербурга.

Русский театр на воде под руководством Марии Киселёвой представит на новогодних каникулах спектакль "Сказка о царе Салтане".

 

Сергей Нетиевский привезёт в Санкт-Петербург Мульт-ёлку – многожанровый мюзикл.

 

Санкт-Петербургский ледовый театр Елены Бережной подготовил к празднику премьеру спектакля "Бременские музыканты" с участием известных фигуристов.

 

В БКЗ "Октябрьский" прозвучать мелодии 80-х на концерте "Мировые звёзды на Новый год".

 

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 

