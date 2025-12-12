Первый канал
Кофе с олениной, пёс Одиссей и северобус: чем удивляла «Арктика» в Петербурге

Северобус как маршрутка, только для Арктики. Едет небыстро, зато везде, ведь в условиях экстремально низких температур обычные автобусы работать не смогут. Как сделать Арктику привлекательной для жизни, обсуждали на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Проблемы логистики и другие актуальные вопросы развития Севера обсуждали около двух тысяч участников — представителей власти, ученых, промышленников, бизнесменов. Главная тема — развитие территории в широком смысле.

Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

