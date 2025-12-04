Сабли, рапиры, шпаги: фехтование намного сложнее, чем кажется на первый взгляд

03 декабря, среда, 10:47

Сабля, рапира и шпага. Даже на этапе выбора оружия понимаешь, насколько сложнее фехтование, чем кажется на первый взгляд. И в некоторых нюансах лучше даже не пытаться разобраться. Но о некоторых из них мы расскажем, а также о кафедре фехтования в Университете Лесгафта. Сегодня фехтование – очень технологичный вид спорта.

За соревнующимися неустанно следят множество датчиков, которые фиксируют удары и движения.

А экипировка продумана до мелочей.

Подробнее об искусстве фехтования расскажем в нашем репортаже.



Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первы