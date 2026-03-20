Новая экспозиция «Монументальный диалог», театральные премьеры «Золотой ключик или…» и «Карлик Нос», выставка «Благодатов. Посвящение» и концерт Настасьи Хрущёвой

Обзор событий культурной жизни города в ближайшие дни.
Государственный музей городской скульптуры представил новую экспозицию "Монументальный диалог".
В Театре имени В.Ф. Комиссаржевской подготовили премьеру спектакля "Золотой ключик или…" не только для детей.
Выставочный центр Союза художников отдаёт дань памяти коллекционера и исследователя ленинградского андеграунда Николая Благодатова.
В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина прозвучат произведения композитора и пианистки Настасьи Хрущёвой на сольном концерте "Красота: красивая и некрасивая музыка из семи балетов".
В Театра юного зрителя идут последние репетиции премьеры спектакля "Карлик Нос" в постановке Илья Архипова.
Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.