20 марта, пятница, 10:30

Новая экспозиция «Монументальный диалог», театральные премьеры «Золотой ключик или…» и «Карлик Нос», выставка «Благодатов. Посвящение» и концерт Настасьи Хрущёвой

Обзор событий культурной жизни города в ближайшие дни.

Государственный музей городской скульптуры представил новую экспозицию "Монументальный диалог".

 

В Театре имени В.Ф. Комиссаржевской подготовили премьеру спектакля "Золотой ключик или…" не только для детей.

 

Выставочный центр Союза художников отдаёт дань памяти коллекционера и исследователя ленинградского андеграунда Николая Благодатова.

 

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина прозвучат произведения композитора и пианистки Настасьи Хрущёвой на сольном концерте "Красота: красивая и некрасивая музыка из семи балетов".

 

В Театра юного зрителя идут последние репетиции премьеры спектакля "Карлик Нос" в постановке Илья Архипова.

 

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

