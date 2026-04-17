13:23 17 апреля 2026, пятница
17 апреля, пятница, 11:00

Посвящение Майе Плисецкой, гастроли сербского театра, премьера оперетты «Путешествие на Луну», концерт «Внутри оркестра», выставка молодых художников и «PianomaniЯ» Дмитрия Маликова

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Гала-концерт мировых звёзд балета "Майя Плисецкая. Посвящение" представит Андрис Лиепа в БКЗ "Октябрьский" в рамках проекта "Автографы и имиджи".

БДТ имени Г. А. Товстоногова принимает на своей сцене Белградский драматический театр – сербы покажут два спектакля.

В Театре музыкальной комедии представят премьеру оперетты Жака Оффенбаха "Путешествие на Луну".

Петербург-концерт подготовил иммерсивный проект "Внутри оркестра", где зрители будут иметь возможность оказаться на сцене рядом с музыкантами.

Союз художников показывает работы молодых творцов на традиционной весенней выставке "Молодость Петербурга".

В Большом зале филармонии свою фортепианную программу с симфоническим оркестром "PianomaniЯ" представит народный артист России Дмитрий Маликов.

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

