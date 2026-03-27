Премьеры спектаклей «Про любовь» и «Костюмер», выставки «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается» и «Поедем, я готов…» Путешествия Пушкина» и опера «Маскарад времён Екатерины»

27 марта, пятница, 10:30

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Театр-фестиваль "Балтийский дом" подготовил премьеру спектакля "Про любовь" по пьесе Эдварда Радзинского.

Эпоха 60-х переосмыслена современным поколением в новом выставочном проекте "Долгая счастливая жизнь" в KGallery.

В Театре имени Ленсовета поставили "Костюмера" – спектакль о тех, кто посвятил себя сцене, даже оставшись в тени звёзд. Премьеру приурочили к Международному дню театра.

Всероссийский музей Пушкина предлагает отправиться вслед за поэтом в литературно-художественное путешествие по России – новая выставка "Поедем, я готов…" открылась в усадьбе Г. Р. Державина.

В "Зазеркалье" представят премьеру оперы Геннадия Банщинкова "Маскарад времён Екатерины" – в центре сюжета история Фёдора Волкова, основателя первого в России профессионального театра.

