Масштабные гастроли Московского художественного театра имени А. П. Чехова

16 апреля, четверг, 11:30

«Жизель Ботаническая», «Кабала святош», «Старший сын», «Винни-Пуховские чтения» – МХТ имени А. П. Чехова привез в Петербург свои самые яркие новые постановки. О гастролях рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский в эксклюзивном интервью нашей съёмочной группе.

Основная часть гастролей началась со спектакля по прозе Эдуарда Кочергина, который рассказывает о жизни "ботанических девушек", торгующих собой у Ботанического сада в послевоенном Ленинграде. Рассказы писателя об обитателях городского "дна" полны сочувствия и щемящей нежности к искалеченным войной людям.

