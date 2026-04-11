10 апреля, пятница, 10:00

Фестиваль «Встречи в России», пасхальная выставка, концерт для артиста с оркестром, редкие фотографии «Наш космос» и премьера «Истории одного офиса»

Новости культуры в нашем обзоре.

В театре "Балтийский дом" идут показы спектаклей фестиваля "Встречи в России".

 

Государственный музей истории религии собрал выставку "Три Пасхи", посвящённую традициям праздника у разных народов.

 

Проект Игоря Золотарёва "Барышня-крестьянка" с участием актёра Валерия Кухарешина и оркестра покажут в Малом зале филармонии.

 

В РОСФОТО открылась выставка "Наш космос" - можно увидеть уникальные фотографии из частных архивов.

 

В Театре эстрады имени Аркадия Райкина подготовили премьеру спектакля "История одного офиса" - идеи М.Е. Салтыкова-Щедрина, перенесенные в условия корпоративной культуры.

 

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

