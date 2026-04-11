Молодёжный форум труда. Благотворительный показ фильма о людях с невербальным аутизмом. Как заинтересовать школьника инженерными изобретениями? Премия имени Кирилла Лаврова. Молодёжный форум СМИ

На Молодёжном форуме треда встретились больше трёх тысяч студентов и работодателей.

Документальный сериал "В Хогвартс я не попал" рассказывает о людях с невербальным аутизмом. Никита Кологривый, Юрий Колокольников, Саша Бортич и другие артисты подарили голоса тем, кто их лишён. Специальный показ сериала прошёл в кинотеатре Ленфильма.

Выставка достижений – неотъемлемая часть научной конференции, ежегодно проводимой во Дворце творчества юных.Самые свежие изобретения и самые сложные технологии представили ведущие компании-разработчики.

За поддержку и продвижение русской культуры за рубежом наградили худрука Национального филармонического оркестра Владимира Спивакова, народного артиста Бориса Эйфмана, президента Александринского театра Валерия Фокина, а также основателя детского театра "Апрелик" Лидию Дробич и коллектив работающего в Кыргызстане Национального русского театра. Лауреатов премии имени Кирилла Лаврова – её учредили в прошлом году – во второй раз чествовали в Таврическом дворце.

Как сохранить эмпатию, рассказывая о событиях в современном мире, и не забыть, что в центре происходящего всегда человек – обсудили на Молодёжном форуме СМИ. С юными журналистами из разных регионов поделились опытом и своими мнениями известные петербургские профессионалы.

