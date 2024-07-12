«Классика в Летнем саду», премьера в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, выставки в МИСПе и Музее истории религии и фестиваль «Бродский DRIVE»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга
В воскресенье Летний сад станет площадкой музыкального марафона – будут играть лучшие оркестры Петербурга.
Премьеру спектакля "Полярная болезнь" Андрея Сидельникова представят на сцене Театра имени В.Ф. Комиссаржевской.
Работы из серебра можно увидеть в Музее истории религии на выставке "Русские мастера. Художественные традиции и идеалы".
Выставка работ авангардиста Николая Сажина открылась в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.
Концерты 10-го международного фестиваля "Бродский DRIVE" три дня будут проходить во дворе Фонтанного дома.
Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Илья Трифонов. Первый канал, Санкт-Петербург.