Первый канал
Санкт-Петербург
15:09 12 июля 2024, пятница
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12 июля, пятница, 08:58

«Классика в Летнем саду», премьера в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, выставки в МИСПе и Музее истории религии и фестиваль «Бродский DRIVE»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В воскресенье Летний сад станет площадкой музыкального марафона – будут играть лучшие оркестры Петербурга.

Премьеру спектакля "Полярная болезнь" Андрея Сидельникова представят на сцене Театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

Работы из серебра можно увидеть в Музее истории религии на выставке "Русские мастера. Художественные традиции и идеалы".

Выставка работ авангардиста Николая Сажина открылась в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.

Концерты 10-го международного фестиваля "Бродский DRIVE" три дня будут проходить во дворе Фонтанного дома.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Илья Трифонов. Первый канал, Санкт-Петербург.

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