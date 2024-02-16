Связь науки и искусства. О новом выставочном проекте в Русском музее

15 февраля, четверг, 15:40

60 процентов радости, 30 процентов спокойствия и немного грусти. Эта инсталляция с помощью света и звука передаёт различные эмоции. Каждый может запрограммировать её по своему желанию. К примеру, Русский музей представил работы современных художников, развивающих направление "Art& Science", то есть наука и искусство.

Восточный павильон Михайловского замка превратился в площадку для экспериментов. Новый выставочный проект называется "Модуляции: свет, звук, движение" и создан Русским музеем совместно с Университетом ИТМО. Его участники: одновременно художники и исследователи, которые ищут связь искусства, науки и технологий.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург