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15 февраля, четверг, 15:40

Связь науки и искусства. О новом выставочном проекте в Русском музее

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60 процентов радости, 30 процентов спокойствия и немного грусти. Эта инсталляция с помощью света и звука передаёт различные эмоции. Каждый может запрограммировать её по своему желанию. К примеру, Русский музей представил работы современных художников, развивающих направление "Art& Science", то есть наука и искусство.

Восточный павильон Михайловского замка превратился в площадку для экспериментов. Новый выставочный проект называется "Модуляции: свет, звук, движение" и создан Русским музеем совместно с Университетом ИТМО. Его участники: одновременно художники и исследователи, которые ищут связь искусства, науки и технологий.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

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