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20 декабря, пятница, 10:20

«Путешествие «Голубой стрелы» в Театре сказки, органный фестиваль, выставка «Анималистика» в МИСПе, премьера в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» и новогодняя программа в Цирке на Фонтанке

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Театре сказки подготовили премьеру новогоднего спектакля "Путешествие "Голубой стрелы".

Органный фестиваль "Венок Рождества" откроется на следующей неделе в Римско-католическом храме Богоматери Лурдской и будет проходить еще на 5 площадках города.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылась добрая выставка "Анималистика. В шутку и всерьёз" - картины художников с изображениями животных.

В театре "Санктъ-Петербургъ Опера" поставили спектакль "Золотой петушок" - опера была написана Н.С. Римским-Корсаковым по одноимённой сказке А. С. Пушкина.

В Цирке на Фонтанке состоялась премьера новогодней программы "Хроники чудес" - сказочная история происходит в Санкт-Петербурге в прошлом, настоящем и будущем.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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