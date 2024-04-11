Гармония музыки и стен: о джазовая клубной культуре Санкт-Петербурга

11 апреля, четверг, 12:00

Кирпичные стены, уютные столики и джаз – это уже больше, чем просто культурное пространство. Это атмосфера одного из старейших в России джазовых клубов, который в апреле отмечает своё 30-летие.

В 90-е, казалось бы, людям было вообще не до джаза — всех занимали гораздо более серьёзные проблемы. Но Феликс Народицкий, Андрей Кондаков и другие музыканты сделали ставку на джазовую клубную культуру. О людях, стоявших у её истоков, рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург