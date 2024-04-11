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11 апреля, четверг, 12:00

Гармония музыки и стен: о джазовая клубной культуре Санкт-Петербурга

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Кирпичные стены, уютные столики и джаз – это уже больше, чем просто культурное пространство. Это атмосфера одного из старейших в России джазовых клубов, который в апреле отмечает своё 30-летие.

В 90-е, казалось бы, людям было вообще не до джаза — всех занимали гораздо более серьёзные проблемы. Но Феликс Народицкий, Андрей Кондаков и другие музыканты сделали ставку на джазовую клубную культуру. О людях, стоявших у её истоков, рассказываем в нашем  репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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