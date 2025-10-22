Восходящие звёзды оперы: финал конкурса молодых оперных исполнителей имени Фёдора Шаляпина

21 октября, вторник, 10:50

У финалиста конкурса оперных певцов Егора Сотова яркая биография: до четырнадцати лет он и не помышлял о сцене. Парень жил в маленькой деревне на Алтае и просто очень любил петь – но внезапно его судьба совершила неожиданный поворот.

Талантам надо помогать – главная идея конкурсов исполнительского мастерства, и для участников это дополнительная возможность заявить о себе и шанс получить новые предложения.

О секретах оперного пения рассказываем в нашем репортаже из Большого зала филармонии, где прошел финал конкурса молодых оперных исполнителей имени Фёдора Шаляпина.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург