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07 мая, среда, 10:00

Музыкальный фестиваль «Дороги Победы» завершится концертом в Санкт-Петербурге

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Симфонию № 7 «Ленинградскую» Дмитрия Шостаковича музыканты всегда исполняют с особым трепетом, ведь она стала символом мужества и стойкости блокадного города, символом жизни. Она прозвучит 9 мая в зале Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

Легендарное произведение исполнит сводный симфонический оркестр под руководством маэстро Фабио Мастранджело. Фестиваль "Дороги Победы", объединивший несколько городов России, завершится финалом в Санкт-Петербурге.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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