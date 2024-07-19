Балет «Пиковая дама» Большого театра, выставка «В движении» в Эрарте, «Самсон и Далила» на «Опере – всем!», гастроли Приморского драматического театра и фестиваль «Императорский букет»

19 июля, пятница, 10:20

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

На новой сцене Мариинского театра представили недавнюю премьеру Большого театра – балет "Пиковая дама" на музыку П. И. Чайковского.

В Эрарте открылась выставка турецкого фотохудожника Али Алишира.

Спектакль "Самсон и Далила" покажут перед Гатчинским дворцом на фестивале "Опера – всем!".

Приморский драматический театр из Владивостока привёз в Санкт-Петербург свои лучшие спектакли.

В Павловске в выходные пройдет традиционный фестиваль "Императорский букет".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Илья Трифонов. Первый канал, Санкт-Петербург.