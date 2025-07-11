Джазовый фестиваль «Бродский DRIVE», выставка русских декоративных подносов, «Опера – всем!» и музейные реликвии буддийского храма

11 июля, пятница, 11:00

Обзор событий культурной жизни города в ближайшие выходные.

В Шереметевском саду в пятницу, субботу и воскресенье будет звучать джаз на фестивале "Бродский DRIVE".

В Строгановском дворце можно увидеть декоративные подносы разных эпох.

В субботу откроется фестиваль "Опера – всем!" спектаклем "Мадам Баттерфляй" в Юсуповском саду.

В Российском этнографическом музее открылась выставка "Источник Святого Учения", посвященная петербургскому дацану Гунзэчойнэй.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург