Первый канал
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11 июля, пятница, 11:00

Джазовый фестиваль «Бродский DRIVE», выставка русских декоративных подносов, «Опера – всем!» и музейные реликвии буддийского храма

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Обзор событий культурной жизни города в ближайшие выходные.

 

В Шереметевском саду в пятницу, субботу и воскресенье будет звучать джаз на фестивале "Бродский DRIVE".

В Строгановском дворце можно увидеть декоративные подносы разных эпох.

В субботу откроется фестиваль "Опера – всем!" спектаклем "Мадам Баттерфляй" в Юсуповском саду.

В Российском этнографическом музее открылась выставка "Источник Святого Учения", посвященная петербургскому дацану Гунзэчойнэй.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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