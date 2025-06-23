Военный музей в деревне Астрача как хранитель памяти о подвиге местных жителей

23 июня, понедельник, 10:40

В здании военного музея в деревне Астрача когда-то находилась школа, а сейчас расположена экспозиция, посвящённая подвигу тихвинского мальчика Павла. Он помог нашим солдатам во время Великой Отечественной войны провести разведку и сообщил важные сведения о фашистах в Тихвине.

О Тихвинской наступательной операции и малоизвестных страницах истории Великой Отечественной войны рассказываем в нашем репортаже из Ленинградской области.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург