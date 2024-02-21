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21 февраля, среда, 09:00

Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова ждёт гостей после реставрации

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Мемориальный дом-музей в Тихвине пять лет назад остро нуждался в реставрации, три года его буквально пересобирали по доскам. Затем ещё два года наполняли экспонатами, принадлежащими семье, и предметами быта 19-го века.

Теперь посетители могут почувствовать семейную атмосферу счастливого детства, царившую в доме семьи Римских-Корсаковых.

О семье выдающегося композитора и доме его детства рассказываем в нашем репортаже из Тихвина.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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