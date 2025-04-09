Первый канал
Санкт-Петербург
11:56 09 апреля 2025, среда
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09 апреля, среда, 09:50

Шумные экскурсии. Как развивается промышленный туризм в Ленинградской области?

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Производственные конвейеры – святая святых любого завода, доступ сюда есть только у работников, однако всё больше фабрик приглашают к себе в гости всех желающих и рассказывают о процессе выпуска популярных товаров.

Шумные экскурсии проводят в рамках концепции промышленного туризма. Почему это будет интересно как бизнесменам, так и школьникам и куда уже можно прийти понаблюдать за процессом производства – рассказываем в нашем репортаже из Тихвина.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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