Шумные экскурсии. Как развивается промышленный туризм в Ленинградской области?

09 апреля, среда, 09:50

Производственные конвейеры – святая святых любого завода, доступ сюда есть только у работников, однако всё больше фабрик приглашают к себе в гости всех желающих и рассказывают о процессе выпуска популярных товаров.

Шумные экскурсии проводят в рамках концепции промышленного туризма. Почему это будет интересно как бизнесменам, так и школьникам и куда уже можно прийти понаблюдать за процессом производства – рассказываем в нашем репортаже из Тихвина.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург