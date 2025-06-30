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30 июня, понедельник, 09:00

Тихвин – новая столица «Серебряного ожерелья России»

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В этом году город Тихвин приобрел новый статус - столица «Серебряного ожерелья России». И готов нести почётное звание с гордостью и встречать туристов.

Главная достопримечательность Тихвина, конечно, Успенский Богородицкий мужской монастырь, где хранится православная святыня – Тихвинская икона Божией матери. Чем ещё знаменит город, что посмотреть и как провести время в Тихвине – рассказываем в нашем репортаже.

 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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