Тихвин – новая столица «Серебряного ожерелья России»

В этом году город Тихвин приобрел новый статус - столица «Серебряного ожерелья России». И готов нести почётное звание с гордостью и встречать туристов.
Главная достопримечательность Тихвина, конечно, Успенский Богородицкий мужской монастырь, где хранится православная святыня – Тихвинская икона Божией матери. Чем ещё знаменит город, что посмотреть и как провести время в Тихвине – рассказываем в нашем репортаже.
Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург