Тихвин – новая столица «Серебряного ожерелья России»

30 июня, понедельник, 09:00

В этом году город Тихвин приобрел новый статус - столица «Серебряного ожерелья России». И готов нести почётное звание с гордостью и встречать туристов.

Главная достопримечательность Тихвина, конечно, Успенский Богородицкий мужской монастырь, где хранится православная святыня – Тихвинская икона Божией матери. Чем ещё знаменит город, что посмотреть и как провести время в Тихвине – рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург