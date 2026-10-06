Союз науки и искусства: о физиках и лириках на резиденции в Комарово

06 октября, вторник, 11:00

Как связаны театр, наука и искусство? Поисками новых ответов на этот вопрос занялись участники творческой резиденции в Комарово – в легендарном дачном посёлке, где на протяжении многих лет жили и работали значимые представители творческой и научной интеллигенции.

Организаторы проекта БДТ имени Г.А. Товстоногова и МФТИ. Из более трёхсот заявок отобрали пятьдесят участников, среди них и театральные деятели, и молодые учёные из разных городов страны. Ожидаемые результаты – новые идеи, как технические достижения могут послужить искусству.

О начале эксперимента рассказываем в нашем репортаже с берега Финского залива.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург