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17 июня, среда, 10:45

Российско-японский фестиваль в БДТ: магические предметы, снаряжение ниндзя и самураев и театральное искусство

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Неиссякаемая энергия барабанов тайко распространяется с далёких островов по всему миру уже много столетий. Воинственность и её глубокое осмысление всегда были свойственны японцам, а сама культура Страны восходящего солнца завоевала пространство, неподвластное никакому оружию.

В Большом драматическом театре проходит фестиваль, посвящённый культурным связям России и Японии, в первую очередь, в театральном искусстве. На открытии побывала наша съёмочная группа.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

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