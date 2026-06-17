Российско-японский фестиваль в БДТ: магические предметы, снаряжение ниндзя и самураев и театральное искусство

17 июня, среда, 10:45

Неиссякаемая энергия барабанов тайко распространяется с далёких островов по всему миру уже много столетий. Воинственность и её глубокое осмысление всегда были свойственны японцам, а сама культура Страны восходящего солнца завоевала пространство, неподвластное никакому оружию.

В Большом драматическом театре проходит фестиваль, посвящённый культурным связям России и Японии, в первую очередь, в театральном искусстве. На открытии побывала наша съёмочная группа.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург