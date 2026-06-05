Китайская премьера на Новой сцене имени В. Мейерхольда, выставка Маковских в Музее Фаберже, «Счастье» в БДТ, «Балет. Земные боги» в Театральном музее и «Собака на сене» в Балтийском доме

05 июня, пятница, 11:00

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

Молодой режиссёр из Китая поставил на Новой сцене имени В. Мейерхольда Александринского театра спектакль "Устал рождаться и умирать".

В Музее Фаберже открылась масштабная выставка работ Константина и Владимира Маковских "Любовь земная и любовь небесная".

Премьеру спектакля "Счастье" подготовили в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова по мотивам пьесы М. Метерлинка.

В Музее театрального и музыкального искусства открылась выставка "Балет. Земные боги", посвящённая великим танцорам.

Театр-фестиваль "Балтийский дом" представляет премьеру спектакля "Собака на сене" по самой популярной пьесе Лопе де Веги.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург