Выставка «История всего» в Анненкирхе, премьера монооперы «Человеческий голос», керамика Исина в Эрмитаже и концерт пианиста Ильи Папояна в коллаборации с медиахудожниками

13 февраля, пятница, 10:00

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Анненкирхе открылась новая выставка, создающая завораживающее пространство, где можно по-новому взглянуть на библейские сюжеты.

На Малой сцене БДТ режиссёр Елизавета Мороз поставила монооперу для драматической актрисы и фортепиано "Человеческий голос".

В атмосферу Востока и китайских чайных церемоний прошлого попадут зрители новой выставки в Эрмитаже – в Арапском зале Зимнего дворца собраны образцы исинской керамики.

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина известный пианист Илья Папоян выступит с концертом в цифровых декорациях медиахудожников Dimitriev & Yanak.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.