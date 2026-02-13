Выставка «История всего» в Анненкирхе, премьера монооперы «Человеческий голос», керамика Исина в Эрмитаже и концерт пианиста Ильи Папояна в коллаборации с медиахудожниками

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Анненкирхе открылась новая выставка, создающая завораживающее пространство, где можно по-новому взглянуть на библейские сюжеты.
На Малой сцене БДТ режиссёр Елизавета Мороз поставила монооперу для драматической актрисы и фортепиано "Человеческий голос".
В атмосферу Востока и китайских чайных церемоний прошлого попадут зрители новой выставки в Эрмитаже – в Арапском зале Зимнего дворца собраны образцы исинской керамики.
В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина известный пианист Илья Папоян выступит с концертом в цифровых декорациях медиахудожников Dimitriev & Yanak.
Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.