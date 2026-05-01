Песчаные скульптуры, веера императрицы, акробатическая драма «Лебедь», культура Алтая и фестиваль колокольных звонов

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Петропавловской крепости идут последние приготовления к открытию традиционного летнего проекта – Фестиваля песчаных скульптур.

Выставка вееров императрицы Марии Федоровны открылась в Эрмитаже.

На второй сцене Мариинского театра идут гастроли Гуанчжоуской акробатической труппы – коллектив привёз спектакль "Лебедь" в уникальном жанре "балет на плечах".

Об истории и культуре алтайского народа можно узнать на выставке "Страна золотых гор", которая открылась в Российском этнографическом музее.

Фестиваль "Звоны Северной столицы" в эти дни проходит в Петербурге, и на Соборной площади Петропавловской крепости в воскресенье можно услышать концерт закрытия фестиваля.

