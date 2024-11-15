Первый канал
Санкт-Петербург
17:10 15 ноября 2024, пятница
1tvspb.ru
15 ноября, пятница, 10:40

Праздник балета. Современное продолжение идей Сергея Дягилева

Версия для печати

В Санкт-Петербурге в пятнадцатый раз проходит Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» - на гастроли приехали лучшие зарубежные коллективы и театры страны.

Театр "Урал Опера Балет" представил своё прочтение сказок Шарля Перро, а китайская "Студия Ли Син" показала спектакль "Отель" на стыке классики и новых танцевальных техник. Своей программой фестиваль демонстрирует то, как наследие Сергея Дягилева преломляется в современности.

Подробности - Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Путешествие по разным странам и танцевальным стилям: ...
23 апреля, 12:13

Путешествие по разным странам и танцевальным стилям: ...

Международный фестиваль «Дягилев. P.S». Декоративно-прик...
18.11.2016, 11:41

Международный фестиваль «Дягилев. P.S». Декоративно-прик...

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru