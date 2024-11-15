Праздник балета. Современное продолжение идей Сергея Дягилева

15 ноября, пятница, 10:40

В Санкт-Петербурге в пятнадцатый раз проходит Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» - на гастроли приехали лучшие зарубежные коллективы и театры страны.

Театр "Урал Опера Балет" представил своё прочтение сказок Шарля Перро, а китайская "Студия Ли Син" показала спектакль "Отель" на стыке классики и новых танцевальных техник. Своей программой фестиваль демонстрирует то, как наследие Сергея Дягилева преломляется в современности.

Подробности - Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург