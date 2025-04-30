Гастроли Шэньчжэньского театра оперы и танца, инсталляция «Память. Полёт. Победа», выставка, посвящённая женщинам-медикам, фестиваль современного танца «Пятилетка» и книжная графика Михаила Шемякина

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни
Шэньчжэньский театр оперы и танца привёз в Санкт-Петербург спектакль, объединивший зрелищные постановочные бои и яркую хореографию. Гастроли принимает вторая сцена Мариинского театра.
Во дворе Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков готовится к открытию кинетическая инсталляция "Память. Полёт. Победа".
В Военно-медицинском музее открылась выставка "Они расписались на Рейхстаге. Женщины-медики Великой Отечественной войны".
Фестиваль современного танца "Пятилетка" будет проходить с 3 по 7 мая.
В Центре Михаила Шемякина открывается выставка книжных иллюстраций Михаила Шемякина – самое полное собрание его работ.
Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.