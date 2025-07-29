Колокольные звоны как искусство

29 июля, вторник, 11:00

Вдали от городской суеты, на берегу Рощинского озера в окрестностях Лодейного Поля, каждый год по округе разносятся звуки колоколов. Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского традиционно принимает фестиваль колокольного искусства «Звоны над Свирью».

Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в этом году собрал 40 звонарей из разных городов России и Белоруссии. В жаркий день необыкновенной красоты колокольные мелодии слушала наша съёмочная группа.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург