Первый канал
Санкт-Петербург
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1tvspb.ru
29 июля, вторник, 11:00

Колокольные звоны как искусство

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Вдали от городской суеты, на берегу Рощинского озера в окрестностях Лодейного Поля, каждый год по округе разносятся звуки колоколов. Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского традиционно принимает фестиваль колокольного искусства «Звоны над Свирью».

Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в этом году собрал 40 звонарей из разных городов России и Белоруссии. В жаркий день необыкновенной красоты колокольные мелодии слушала наша съёмочная группа.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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