Санкт-Петербург
13:02 26 февраля 2026, четверг
26 февраля, четверг, 11:00

Как заинтересовать детей искусством. Прогулки среди античных статуй

Совершить путешествие в историю и узнать, как чуть не поссорились Гермес и Аполлон, в кого была влюблена Афродита и почему болит голова у Зевса – юные участники этой экскурсии буквально оказываются в гостях у греческих богов и уходят отсюда с яркими впечатлениями. В Музее Академии художеств точно знают, как говорить с детьми об искусстве.

В музее хранится обширная коллекция копий старинных скульптур - от античных времен до эпохи барокко. Прогулка в окружении такого количества статуй производит впечатление на зрителей любого возраста. Вместе с юными участниками детских программ в Музее Академии художеств гуляла по залам и наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

