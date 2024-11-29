Выставка И. Е. Репина в Музее Академии художеств, гастроли Московского театра им. А. С. Пушкина, выступление Юрия Охочинского, премьера в ТЮЗе и концерт группы «Пикник»

29 ноября, пятница, 10:30

Новости культуры в нашем дайджесте.

В Музее Академии художеств открывается выставка "Репин. Детали".

Московский драматический театра имени А.С. Пушкина привезёт в Петербург свою недавнюю премьеру "Завтра была война".

Юрий Охочинский выступит с концертом в культурно-досуговом центре "Московский".

ТЮЗ подготовил премьеру спектакля "Первая любовь" по мотивам повести И.С. Тургенева.

Ледовый дворец примет большой концерт группы "Пикник" - "Один на один".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.