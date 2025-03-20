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20 марта, четверг, 11:20

Как семья Семёновых-Тян-Шанских сохраняет наследие великого предка

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Музейные выставки обычно посвящают конкретному художнику или группе творцов. Но чтобы экспозиция объединяла картины сразу нескольких поколений одной семьи – такое бывает нечасто. Тем интереснее, что все художники - потомки знаменитого путешественника и общественного деятеля Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.

В Санкт-Петербурге он прожил 50 лет, в доме на Васильевском острове, и его потомки мечтают создать здесь музей. О живописи, горах, науке и истории одной семьи рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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