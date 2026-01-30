Первый канал
Гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе, театральные премьеры «Король Лир» и «Старший сын» и выставка, посвящённая реставрации шедевра Луки Джордано

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

Оригинальные номера знаменитого Королевского цирка заслуженного артиста России Гии Эрадзе можно увидеть в новой шоу-программе в Цирке на Фонтанке.

 

Театр имени Ленсовета готовит премьеру спектакля "Король Лир" - в главных ролях народный артист России Сергей Мигицко и Анна Мигицко.

 

В Музее Академии художеств готовится к открытию выставка масштабного полотна итальянского художника Луки Джордано "Избиение младенцев" и экспонатов, показывающих процесс реставрации картины.

 

В ТЮЗе имени А. А. Брянцева состоится премьера спектакля "Старший сын" по пьесе А. Вампилова – актёр Алексей Титков специально для своей роли научился играть на саксофоне.

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

